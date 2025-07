България отново ще бъде домакин на едно от най-значимите духовни събития на годината. От 2 до 4 август 2025 г. световнопризнатият гуру Шри Шри Рави Шанкар ще посети три български града – Пловдив, София и Варна – като част от своето европейско турне. Под името „Блаженство сред хаоса“, програмата ще предложи водена медитация, практики за дишане и лична среща с учителя, вдъхновил милиони по света.

Организатор на събитията е Фондация „Изкуството да живееш“ – неправителствена организация с присъствие в над 180 държави, работеща в сферата на личностното развитие, управлението на стреса и насърчаването на мир и хуманитарност.

Програма:

2 август – Пловдив, Античен театър





3 август – София, Зала 1 на НДК





4 август – Варна, Фестивален и конгресен център





Всички събития са с начален час 20:00.

„Той не е просто йога учител. Това е човек, който посредничи за мир в реални военни конфликти“, казва Константин Драгов, национален координатор на фондацията, в интервю за bTV Radio. „Благодарение на неговата намеса бе прекратен над 50-годишен конфликт в Колумбия – нещо, за което той получи най-висшето държавно отличие от президента на страната.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Константин Драгов, национален координатор на Фондация "Изкуството да живееш":

Your browser does not support the audio element.

Шри Шри Рави Шанкар е основател на Световния фестивал на културата и инициатор на десетки международни програми за междуобщностен диалог, личностно израстване и вътрешен мир. Неговата философия – че „светът е едно семейство“ и че „всеки човек заслужава усмивка“ – е в основата на глобално движение за ненасилие и хуманност.

Според Драгов, програмата е подходяща както за начинаещи, така и за напреднали практикуващи. „Не се изисква предварителна подготовка. Това е светско събитие, отворено за всички. Но тези, които вече са поели по пътя на вътрешното израстване, знаят колко е ценно да се срещнеш с просветен учител – лице в лице, тук, в нашата страна.“

Цената на билетите е символична – 30 лв., за да може колкото се може повече хора да присъстват. Очаква се силно емоционално и трансформиращо преживяване. „То е като да срещнеш жив източник – зареждане, което не можеш да получиш от книга или видео“, допълва Драгов.

Фондацията „Изкуството да живееш“ развива и програми за деца и младежи. „Днес децата страдат от претоварване, липса на концентрация, агресия и апатия“, споделя Драгов. Чрез техники за дишане и интуитивно развитие, те научават как да овладяват емоциите, да се съсредоточават по-добре и да подобряват съня и поведението си.

В специални курсове, децата развиват интуицията си до степен, в която могат със затворени очи да разпознават изображения и текстове – техника, документирана в десетки видеа.

„Медитацията е като ментална хигиена. Както си мием зъбите всеки ден, така можем да чистим ума си от стрес и негативни мисли. Това ни прави по-спокойни, по-обичащи и устойчиви“, казва Драгов. Той се запознава с учението преди 27 години като студент в САЩ и оттогава е отдаден на практиката, която го връща в България с мисия да я споделя.

С над 200 сертифицирани преподаватели в страната и над 200 000 преминали курсове, организацията се утвърждава като лидер в областта на личностното и духовното развитие у нас.

—

Повече за билетите и събитието – на сайта на фондацията „Изкуството да живееш“ и в националните билетни мрежи.