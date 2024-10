Близо 150 стопани на домашни кучета са проверени по софийските паркове през септември. Съставени са 12 акта за установени нарушения, съобщават от Столичния инспекторат. Инспекторите проверяват за паспорт на животното, микрочип, водене на повод и с намордник за големите и агресивни породи кучета, разхождане на определените от кметовете на райони места, почистване след животното.



Проверките се осъществяват по график и обхващат парковете като „Възраждане“, „Борисова градина“, парковете „Заимов“, „Св. Троица“, „Св. Св. Петър и Павел“, „Герена", „Гео Милев“, градинка НДК, и други.



Инспекции се извършват и съвместно с представители на съответната районна администрация и полицията. Инспекторите реагират и на сигнали.



Извършват се и комплексни проверки с други институции като БАБХ, ОП „Екоравновесие“ , дирекция „Икономика и търговска дейност“, НАП , служители на СДВР, когато се изискват съвместни действия.



Сред най-честите нарушения е водене без повод и причинени инциденти на други животни и хора. За установени нарушения през септември в парк „Надежда“, „Гео Милев“ и „Южен парк“ са съставени 5 броя актове за водене без повод. По постъпили жалби и сигнали, относно инциденти са съставени 7 броя. актове, които са за причинени инциденти между кучета и на хора.

При проверките се установява честа практика от страна на стопаните, които разхождат кучетата, е да ги оставят пред търговски обекти или други обществени места без надзор, което също води до инциденти или други неочаквани реакции, за което при установяване се дават предписания.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Божидара Гинчева - началник сектор "Опазване на оклната среда" в Столичния инспекторат, разположено в звуковия файл: