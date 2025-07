„Чувствам се пречистен заради новата песен, защото тя е различна от това, което аз съм пял преди. Преди съм пял с много по-ярки припеви, по-високо изпяване. Тази песен стои по-ниско и в същото време ми помогна малко да се успокоя и да кажа: аха, мога да правя и такава, и такава музика. Защото сега работя и по други песни, със сигурност ще има и по-нервни неща. Със сигурност ще има и по-акустични неща. И понеже целта ми е да мога да си направя албум, който със сигурност може би няма да го довърша до края на годината, но искам да направя различни мелодии, различни аранжименти в една стилистика и да покажа вокално какво мога да предложа. Отсега пея в "Пречистен" по този начин и това казвам: аха, мога да пея спокойно, по-ниско и се чувствам добре в това.“ Това каза в ефира на bTV Radio музикантът Боби Иванчев, който представи новата си песен „Пречистен“.

Песента излезе в разгара на лятото. Музиката е на Боби Иванчев, текста създават заедно с Любо Киров, а гост-вокал е Христина Нейкова. За идеята за песента, Боби Иванчев сподели:

„Един ден се бях уморил страшно много и се усетих, че стоя на дивана вкъщи и гледам в една точка и абсолютно не мисля. Абсолютно изпразнено състояние. И тогава ми дойде тази реплика "останал насаме със своите мисли, умът ми тръгва някъде на юг". Понеже аз много обичам Южното Черноморие, носи някаква страхотна, страхотна атмосфера. Юг може човек да го свърже с Гърция и някъде другаде, но изобщо да избяга от ежедневието. И написах първите два куплета. Започнах да работя върху песента, направих дори демо и на английски. Песента ще е после някой ден сигурно и в английски вариант. Ааа, но ми липсваше точно тази междинна част, която е като припев в песента. И се обадих на Любо точно преди да запишем финалните вокали в студио и казах: Любо, че трябва ми нещо, което според мен ти ако го усетиш правилно, ще го направиш много бързо. За час и половина успяхме. В интерес на истината "И времето ще изчезне пак за миг безнаказано" е страхотна реплика, с която започва тази част. И Любо каза ми: Виж бе, Боби, времето просто тече. Ние не можем нито да го накажем, нито да му се сърдим. То просто е безнаказано. И оттам тръгна тази реплика. И вече той, довършихме с него другите три реда на този текст. Христина прекрасен вокал! В тази песен реших, че всъщност основното настроение и послание не е само в текста. То е и в това как самата песен се усеща като, като груув, като ритъм, като лекота. И нейният вокал заедно със соло саксофона на Денис Попстоев просто си паснаха и аз казах по-добре да ги оставя тях в песента. Тук вече говоря като продуцент, който казах, окей, артиста Боби Иванчев ще послуша продуцентът Боби Иванчев, който му казва: Не пей до края на песента, остави Христина да звучи заедно със саксофона на Денис. И се получи това леко настроение. И наистина смятам, че специално в този сезон е много слушаема тази песен.“

За това какво му помага да се чувства пречистен и го зарежда, Боби Иванчев посочи: „Зарежда ме да съм някъде на място с любим човек, да сме сами, да няма хора около мен, да е тишина и да мога да се наслаждавам на красива гледка срещу нас. Защото природата винаги е красива. Няма значение дали си на планина, море. Но пък усамотяването ти дава възможност да се погледнеш малко отстрани и да кажеш: на моето място ли съм, не съм ли, накъде искам да отида, добре ли се оправям с нещата, които правя? Човек трябва да си дава сметка понякога, но това става само когато е спокойно около тебе. Сигурно ежедневието ни прави нервни, не ни прави обективни в много голяма степен и затова човек трябва задължително да го прави поне веднъж годината, ако може да избяга някъде, да бъде сам или с любим човек на тихо, без много хора. И тогава вече се получават отговорите на въпросите, които си задаваш.“

