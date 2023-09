“Българите се опитваме да си докараме подредеността, която западните общества имат. Няма кой да ни отнеме радването на живота” Това каза в ефира на bTV Боби Иванчев. “Има хора, които са не чак толкова добре финансово в селата в България или в малките градчета, които се радват на живота. Ако успеем да го балансираме с подредбата на държавата и с прилагането на законите, би било просто прекрасно”.

За музиката, театъра и процесите в обществото ни, чуйте разговора с Боби Иванчев пред водещата Лили Ангелова.