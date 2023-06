"Всеки, който има кана с топла вода, да сгрее само вместимостта на чашата, вместо цялата кана...Хладилникът не трябва да бъде залепен за стената, а на разстояние 2-3 см...Лампите с жичка да се заменят с енергоспестяващи". Това са само част от идеите как да пестим енергия и вода, без да нарушаваме комфорта си, споделени в ефира на bTV Radio от Богомил Николов от сдружение "Активни потребители".

"Голяма част от хората нямат доверие", смята той. "Като цяло етикетите за енергоефикасност и ефективност са изключително полезни". Той допълни, че проблемите възникват при разминавания в написаното върху етикета и това, което реално представлява енергийния разход на съответния електроуред. "Гледайте внимателно енергийните етикети и калкулирайте общия разход във времето, а не само цената", съветва Николов.

До 90% от енергията при прането на дрехи отива за нагряване на вода. В повечето случаи перем на по-висока от необходимата температура, но реално само много силно замърсени дрехи имат нужда от висока температура. "Масово се пере на 60-70-90 градуса. Това са програми за високи хигиенни изисквания. У дома може да си пуснем прането на 30 градуса. Перилните препарати са достатъчно добри и с всяко пране пестим пари", коментира Николов. "Има вече енергоспестовни душове "с ефекта на автомивката", които създават впечатление за много голям разход на вода, а всъщност я пестят", добави той.

Специалистът алармира, че предстои подмяната на измервателните уреди на радиаторите. Според нормативно установеното задължение, всички уреди трябва да се подменят с апарати за дистанционно отчитане до 2027г. "Ако сега такова устройство струва 30 лв, при крайния срок ще струва 90 лв. Държавата трябваше да помисли дали не е редно да си плати пропорционално от всички страни", подчерта Николов.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Богомил Николов от сдружение "Активни потребители":

