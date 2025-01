„Аз съм трето поколение майстор-шекерджия, занаятът е в семейството ми повече от 40 години и винаги съм го смятал дори за дълг да го запазя това нещо и да го предам, а след награждаването ми, трябва да ви кажа, че беше огромна чест тази награда за мен, но вече го чувствам като още по-огромен дълг да го съхраня и да го предам.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Боян Минчев, майстор шекерджия от Габрово, който беше обявен за „живо човешко съкровище“ и беше вписан в Националната представителна листа на нематериалното ни културно наследство.

Цялото интервю можете да чуете на следващия звуков файл.