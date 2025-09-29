Боян Тодоров представи в ефира на bTV Radio песента „Нощта умира сама“, която е първият му дует с актрисата Алена Вергова. Песента ще бъде и първият сингъл от дебютния му албум, който е планирано да излезе през пролетта на 2026г.

„Смятам, че човек ражда най-красивите си идеи в момент на слабост, в момент на тъга, на лека меланхолия. На мен нямаше да ми хрумне идеята за тази песен, ако в този момент не се бях почувствал зле, че времето е лошо. Нямаше да се сетя за тази метафора, че денят винаги идва след нощта, слънцето винаги изгрява и да се приповдигне по този начин. Смятам, че в нея има нещо терапевтично, трябва да си напомняме, че след всяко падение в личните ни взаимоотношения идва нов връх. В целия ни живот кръговратът е безкраен, слизаме долу, качваме се горе и така. Нощта умира сама, но денят се ражда!“, каза Боян Тодоров за метафората в заглавието на песента.

Идеята за песента се ражда в Рим.

„Рим е моят втори дом, моят любим град, мястото, където се чувствам винаги добре. Един път обаче, март месец бях там, и беше мрачно 2 дни подред, което ми повлия на настроението. В този момент, разхождайки се над Вила Боргезе, който е бил, ще се сети, просто ми се завъртя тази мелодия в главата, заедно с текста в припева. Повторих си я няколко пъти, записах си на телефона аудиозапис, след което няколко дена въобще не мислих за това, след което започнах да си я пея, без да съм я преслушвал отново. И си казах, че след като ми се появява така ненадейно, има потенциал да се превърне в нещо, което и други хора биха си пяли. Прибрах се докато беше свежа идеята, заедно с музикалния продуцент Исак Енчев разработихме аранжимента, довърших текста и Алена се появи като последното звено, което украси песента и я направи с едно по-истинно звучене, защото нейният тембър излъчва именно това. Месеци преди това я бях гледал в театрална постановка, в която тя пееше. Гласът й като певица е отличаващ се, определено вокално има много запомнящ се тембър и ми направи впечатление начина, по който пее с лекота. Много характерно за българската музика през ранните 2000г. На мен това много ми харесва в този период от нашата музика. Това търсех като ефект не само в песента, но и в целия ми предстоящ дебютен албум, който е вдъхновен от 90-те и 2000-те.“, обясни Боян.

Цялото интервю можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: