София отново ще бъде домакин на международния фестивал за дизайн Мелба. Единственото по рода си събитие у нас ще се проведе от 1 до 11 ноември. Фестивалът ни среща с влиятелни фигури в сферата на графичния дизайн, илюстрацията, индустриалния и продуктовия дизайн, и кураторската работа. Едно от централните събития е симпозиумът Мелба. „Материя на изображението“ е заглавието на традиционната изложба „Преглед на българския дизайн“.

