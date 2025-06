Бояна Карпатова представя авторската си песен "От мен за теб". Певицата с повече от 20-годишен опит повери аранжимента на Артур Надосян и Ангел Ефтимов, а видеоклипът към песента е по сценарий на Игор Марковски и с режисьор Васил Стефанов.

„Написах много авторски песни. Работя върху създаването на видеоклипове“, сподели пред bTV Radio Бояна Карпатова. Финалистката от "Гласът на България" определя участието си като "вълшебна емоция. Място, което преборваш страховете си. Независимо в кой етап си, си правиш равносметка на какво ниво си и се провокираш какво ще излезе от теб. Това беше и провокацията да правя авторска музика“.

