"Новата ми песен “За нас” е послание от една епична среща в настояще, между минало и бъдеще. Среща на човек и неговата душа в момента когато е бил малко дете и е мечтаел за образа който е днес. Но някъде по пътя си забрави за тези мечти, и започна да следва чужди идеали. Днес е тази среща да простиш на себе си, че избираше всеки друг само не и своето малко аз". Това сподели Бояна Карпатова, която е автор на музиката и текста и е продуцент на парчето. Аранжиментът е дело на Щерион Пилидов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Бояна Карпатова:

Бояна Карпатова стана известна като финалист от 10-ия сезон на «Гласът на България» по bTV.