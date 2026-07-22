Утре на заседанието на Столичния общински съвет предстои да бъде разгледано предложението за отпускане на 64 хиляди евро за продължаване на програмата „Да пораснем изправени“. Тя има за цел ранно откриване на гръбначни изкривявания и наднормено тегло при учениците.

„Тази програма успя да обхване доста голям процент от учениците. Над една трета от всички ученици от целевата възраст бяха изследвани. Целта е следващата година да е още по-голям процентът, но там трябва да се събере съгласие от родителите на всеки ученик. Това, което показа като резултати беше очаквано – че наистина много голям процент са с проблеми както с начални форми на гръбначни изкривявания, така и с наднормено тегло. Над половината от изследваните ученици имат един или друг проблем. Над една трета са с наднормено тегло, горе-долу същият процент имат и някаква форма на начално изкривяване. Всъщност това е ключовото – да има колкото може повече такива профилактични програми, защото колкото по-рано се хванат тези проблеми, толкова по-лесно те могат да бъдат коригирани. Конкретно за сколиозата – ако се хване в начална възраст, с изправителна гимнастика, с други мерки, може да бъде коригирана. Ако бъде оставена нататък, се стига до операции, които освен, че са тежки, струват и десетки хиляди на здравната каса. Така че ние с тези средства, които отпуснахме, дори 2-3 деца да бъдат спасени от това да имат операции в по-късен етап, ще бъде напълно изплатена програмата“, разказа в предаването „За града“ по bTV Radio Бойко Димитров, председател на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Столичния общински съвет и един от вносителите на доклада.

“Програмата обхваща две възрастови групи – 5 и 6 клас. Децата, които са били в 5 клас и са изследвани, сега ще се изследват и в 6 клас и ще се види как е развитието – и индивидуално, и статистически. Другото, което правим е – много по-рано го гласуваме този доклад, за да може още преди началото на учебната година да се събира съгласие от родителите на децата, които искат да участват в тези изследвания, което ще позволи много по-голям процент деца да бъдат изследвани следващата година. Ако бъдат обхванати всички деца, това са 24 000 деца и ако няма допълнително финансиране чрез дарения. Миналата година Столичната община финансира една част от програмата, но бяха събрани и дарения от неправителствени организации, които финансираха около половината от средствата и това за мен е идеален пример как трябва да се работи. Наистина да се заделят малки средства за навременна профилактика и да има и участие от неправителствения сектор, така че да постигаме много големи резултати с малък финансов ресурс”, обясни още той.

По повод процедурите за избор на ръководства на 18 търговски дружества и 35 лечебни заведения, Бойко Димитров коментира:

„Нови ръководства ще има някъде през октомври, тъй като процедурата е доста тежка. Това, което искам да подчертая е за една от процедурите – „Пазари“, в пъти повече са кандидатите от местата в бордовете. Първата цел, която беше – да осигурим по-прозрачна процедура с ясна методика, сме успели да привлечем много кандидати. Надявам се когато започнем да разглеждаме документите е да има и качествени кандидати.“

Цялото интервю с Бойко Димитров можете да чуете на следващия звуков файл.