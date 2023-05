„Сън“ е третият авторски сингъл на певеца Борис Христов и първата му песен на български език. Изпълнителят е автор на текста, музиката, аранжимента и режисьор на видеото към песента, което е заснето в Южна Африка. В него героиня е и съпругата на Борис.

„По време на писането на текста, преди припева, думите, които ми прозвучаха най-удачно в този момент бяха за сините очи и всъщност подсъзнателно тя е и музата за написване на песента. Песента може да се приеме както буквално за това как сънуваш и не можеш да срещнеш любовта на живота си, за която бленуваш толкова дълго, така и за това как имаме толкова много мечти, блянове, които мечтаем да постигнем и гоним цял живот. Ако някой гледа видеото и познава мен, може да каже, че това момиче в моя сън е моята реалност, така че и в буквален, и в преносен смисъл, този мой сън се е сбъднал“, разказа певецът пред bTV Radio.

За мястото, на което е сниман клипът Борис разказа: „Всички плажове в Южна Африка са много красиви, много големи, светлината винаги е много хубава там, един бях пясък, който предразполага почти през цялото време на деня да се получат хубави кадри, дори и фотографите там са много облагодетелствани от този факт. Плаж на 15-20 километра от дома на моята тъща, майката на моята съпруга. Място, което бяхме харесали като локация“.

„Това е първата песен, при която си позволих да експериментирам – работих по аранжимента на песента цял ден, а вечерта имах участие в столичен клуб и без да му мисля, реших да видя, въпреки че песента не беше изцяло завършена, текстът беше готов и реших да опитам, като казах на публиката, че ще чуят нещо, което не са чували досега и в зависимост от тяхната реакция ще преценя дали ще го чуят още веднъж. След първия припев на песента хората я запяха. Изсвирих я 2 или 3 пъти същата вечер, след това няколко пъти съм си позволявал, не съм я обявявал като моята нова песен, но лесно се запява. Не знам каква е рецептата една песен да се получи, първо е важно авторът на песента да харесва песента си, да не се срамува от това, което е направил. Всеки един автор на музика в момента на създаването на песен се надява тя да има хитово звучене, да се хареса на възможно най-голям брой хора, а другото, което е – след това са слушателите, които решават дали тази песен им допада“, каза още Борис Христов.

Цялото интервю с Борис Христов можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: