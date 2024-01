Новата песен на Борис Илиев пристига точно навреме, за да настрои в режим на фина романтика. Няма как да е различно, след като музиката и текстът на „Слънце ти, аз луна“ са създадени от романтичния композитор и поет Вида Пиронкова. Авторката признава, че дълбокият смисъл на думите, изпъстрен с нежна метафора и лирични символи, е посветен на нейния съпруг, но неслучайно избира точно певеца, за да пресъздаде вокално емоцията. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борис Илиев, разположено в звуковия файл:

“Борис е един от най-елегантните артисти на музикалната сцена. Впечатлена съм от неговия талант, от джентълменството и естествена харизма, които излъчва, от естетиката, с която изпълва всяка своя песен от първия до последния ѝ тон.“

Сякаш, за да потвърди думите й Борис Илиев продуцира впечатляващо стилен видеоклип към песента. „Слънце ти, аз луна“ пристига в музикалните платформи опакована в минималистична арт визия и грабва сърцата с въздействащо послание за силата на любовта.

„За снимките избрахме локации в София, които са настина емблематични за влюбените“ - споделя изпълнителят – „Та, кой не се е разхождал ръка в ръка около езерото „Ариана“ или в Борисовата градина, или пък не е споделял посланието в част от текста: да бъдем две птици в една, слънце ти аз луна за любовта!“

За да пресъздаде визуалната емоция Борис Илиев отново се доверява на Ronin Cinema House, с които работи за трети път, а по аранжимента - обичайно работят Иван Йорданов-Чери и Ивелин Атанасов.

Важен акцент в цялостната композиция на песента дава завладяващото соло на пиано. Темата е композирана от Вида Пиронкова, като неразривна част от песента и изпълнена в „Слънце ти, аз луна“ от Ивелин Атанасов. Този „шопенов почерк“, емблематичен за творчеството на Пиронкова, дава на произведенията ѝ класическа уникалност, но новата песен има и други причини да се сложи в графа „специални“.

“Слънце ти, аз луна“ е част от един нестандартен проект на Пиронкова, наречен „Песен без край“, който е подкрепен преди години от КФ на Музикаутор. До момента от него са реализирани три песни, а щастливата и най-романтична четвърта, Вида подарява точно на Борис Илиев. „Всички мои песни са с текстове по лично преживени истории, с внимателно подбрани, красиви думи, с отношение към изкуството - споделя авторката. - Затова и много внимателно избирам кой да ги изпълни. Прекланям се пред възможностите на гласа на Борис Илиев и му предвещавам страхотен успех. Тембърът му е божествен!“