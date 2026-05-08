С новите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ – този петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV напрежението се покачва все повече, но най-силният акцент ще бъде в петък вечер – с един напълно различен епизод, който ще разкрие ключови моменти от миналото на героите.

Пътуване назад във времето – в София през 1970 г. – разкрива една забранена любов и поредица от избори, които поставят началото на събития с дълги сенки, достигащи до настоящето. В центъра е Кремена – майката на Марго, изправена пред най-тежкия удар, а на ръката ѝ една привидно обикновена гривна със сини мъниста ще се превърне в мълчалив свидетел на съдбовни решения и тяхната цена. Каква е цената на една любов, родена в грешния момент, и колко дълго може да остане скрита една истина? Отговорите започват да изплуват този петък, събота и неделя във „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ от 22:00 ч. по bTV и ден по-рано в мрежата на VOYO.

"Образът на мутрите от сериала днес имат тясна връзка с политиката. Ние протестираме през година и е тъжно, че се оказваме наивници". Това заяви пред bTV Radio актьорът Борис Кръстев, който играе ролята на младия доктор Дерменджиев от сериала „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ . "За мен изкуството е задаване на верните въпроси на хората, отколкото даване на отговори. То не трябва да е документално и ние не правим документално кино", подчерта той. "Линията на героя ми в сериала се развива неочаквано, по интересен начин...Снимките приключиха, което е обратно на мнението на хората. Вторият сезон, ако има такъв, ще го имаме предвид", сподели Кръстев.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Борис Кръстев, разположено в звуковия файл:

Борис Кръстев е роден на 21 юли 1999 г. През 2018 г. е приет в класа на проф. Здравко Митков, като преди това 4 години е бил в Школата на Малин Кръстев. През 2022г. Завършва класа на проф. Здравко Митков. Докато е в академията участва в дипломните спектакли “Карнавална нощ” (12та нощ) от У. Шекспир в ролята на Орсино и Антонио, реж. Людмила Стоин, “Адската машина” от Жан Кокто в ролята на Анубис, реж. Здравко Митков, “Доброто на страната ни” от Тимбърлейк Уъртонбрейкър в ролята на Робърт Сайдуей, реж. Тодор Димитров. Награден е със стипендията на сцена на кръстопът за най-добър актьор на името на Стефан Данаилов, докато е 4-ти курс в академията. По същото време печели конкурса за драматургия на театър 199 “Славка Славова” с пиесата “Кулата” която предстои да бъде поставена през 2023. Играе ролята на Тино в представлението “Апокалипсисът идва в 6 вечерта” от Георги Господинов, реж. Маргарита Младенова в “МГТ Зад канала”. Година по-късно участва в постановката на “Младежки театър Николай Бинев” - “Фрида” в ролята на Уропохтъл - младият Бог на Мексико. Участвал е още във филмите - 12А, Чичо Коледа, Чума. Сериалите - Столичани в повече, Пътят на честта, Мен не ме мислете. Участва в "Едуард II" във Велес под режисурата на Андрий Жолдак, в ролята на Едуард II.

Награди и номинации:

Награда Аскеер за драматургия за пиесата “Кулата” в театър 199

Номинация Икар за драматургия за пиесата “Кулата”

Грамота от Министерството на Културата за високи творчески резултати и принос към българската култура

В Пловдивския драматичен театър можете да го гледате в постановките: