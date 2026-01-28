Все по-често говорим за бъдещите професии, но рядко си задаваме въпроса кога започва изграждането на тези умения. В тази рубрика ще разгледаме как ранният досег с технологии, роботика и проектно обучение изгражда начин на мислене, който остава за цял живот – независимо дали детето ще стане инженер, лекар, предприемач или артист.

Защо възрастта между 5 и 12 години е критична за изграждане на мислене, а не просто на знания? Каква е разликата между „игра с технологии“ и структурирано STEM обучение? Как роботиката учи децата на планиране, търпение и довършване на започнатото? Чуйте отговорите в цялото интервю на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.