Лятната програма на Академия Роботика предлага на децата възможност да прекарат ваканцията си смислено — с роботика, програмиране, Minecraft, математика, компютърна грамотност, игри навън и работа в екип. Подходяща е за деца 4-12г.

Какво представлява лятната програма на Академия Роботика и за кои възрасти е подходяща? Защо лятото е добър момент децата да се докоснат до роботика и програмиране? Какво правят децата в една типична седмица — строят роботи, програмират, играят или учат? Как се съчетава образователният елемент с игрите и забавлението? Отговорите ще научите от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.