Изкуственият интелект вече навлиза в българските училища – чрез адаптивни платформи, автоматично оценяване, персонализирани задачи и AI асистенти. Днес в рубриката "За образованието и технологиите с Академия Роботика" ще обсъдим как реално се използва изкуствения интелект в класната стая, как подпомага учителя, какви са рисковете и къде е границата между помощ и зависимост. Може ли AI да замести учителя или ролята му остава незаменима, чуйте от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.