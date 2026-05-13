На 26 и 27 юни 2026 г. в София Тех Парк ще се проведе новото издание на „Ало, Космос | Говори България“ — един от най-вдъхновяващите STEM и космически фестивали у нас. Събитието има вече силна история с издания от 2021 до 2025 г., а тази година програмата е разделена в два дни: Ден 1 — „Ало, Космос | Говори България“ на 26 юни и Ден 2 — „STEAM Кариери“ на 27 юни.

Как космическите теми могат да запалят интереса на децата към роботика, програмиране и инженерство? Какво могат да очакват родителите и децата на 26 и 27 юни в София Тех Парк? Може ли едно събитие като HELLO SPACE да вдъхнови следващия български инженер, учен или астронавт?

Отговорите ще научите от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.