В рубриката «За образованието и технологиите с Академия Роботика» ще ви разкрием „Как технологиите учат децата на самоувереност и изграждане на характер“. Тук не говорим за роботи, а за характерните промени, които STEM предизвиква в едно дете.

Как курсовете по роботика повишават самоувереността? Защо роботиката е „безопасна среда за грешки“? Как това влияе на бъдещото им поведение като студенти, служители, предприемачи?

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.