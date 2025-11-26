От следващата учебна година изкуственият интелект ще бъде част от българските учебни програми – не само като тема, но и като инструмент за обучение. Това поставя нови предизвикателства пред преподавателите и изисква съвсем нов набор от умения. В тази рубрика ще обсъдим как Академия Роботика подготвя учителите за тази трансформация – чрез обучения по STEM, роботика и интегриране на AI в образователния процес.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.