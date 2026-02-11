Космосът често се представя на децата като нещо далечно, красиво и вдъхновяващо. В реалността обаче космическите мисии са едни от най-строгите инженерни и логически задачи, които човечеството решава. В тази рубрика ще говорим прагматично: защо космическите теми са изключително подходящи за обучение по роботика и STEM, как помагат на децата да разберат сложни системи и как Академия Роботика използва космоса не като фантазия, а като учебен модел за реалния свят.

Защо космосът е толкова силен образователен инструмент, а не просто интересна тема? Как космическите мисии помагат на децата да мислят системно, а не фрагментирано? Отговорите на тези и други въпроси, чуйте от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.