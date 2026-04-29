Българската икономика вече усеща сериозен недостиг на квалифицирани кадри – особено в сектори като IT, инженерство, автоматизация и високотехнологично производство. Бизнесът търси хора с практически умения, логическо мислене и способност да решават реални проблеми, докато образователната система често изостава с теоретичен подход.

Къде се къса връзката между училището и реалния бизнес? Какви умения липсват най-много на младите хора, когато излязат на пазара на труда? Как курсовете по роботика подготвят децата за реални професии, още преди да са завършили училище? Отговорите ще научите от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.