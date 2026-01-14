Манастирски ливади и Кръстова вада са едни от най-бързо развиващите се квартали в София – млади семейства, деца, нови сгради, но често липса на достатъчно образователна инфраструктура. В тази рубрика ще говорим за това как съвременният град изисква нов тип образование – локално, практическо и ориентирано към умения, а не само към учебници.

Защо все повече родители търсят образование близо до дома, а не просто „добро училище някъде“? Как роботиката и STEM курсовете отговарят на нуждата децата да учат чрез практика, а не само чрез теория? Какво означава за един квартал да има образователна общност, а не просто търговски обекти? Отговорите на тези и други въпроси, чуйте от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.