„Силно вярвам, че до 5-6 години в учебната програма ще бъдат заложени предмети като изучаване и въведение в изкуствения интелект“, заяви в ефира на bTV Radio Борислав Русинов - съосновател на Академия "Роботика". „България не е едно затънтено място, което е винаги на края на опашката. Напротив, България е много напред с много технологии. Много е важно да променим фокуса си и да виждаме хубавото“, каза още експертът.

Академия „Роботика“ се занимава с адекватно обучение относно техниката, закупувана от образователните институции, както и с практическа подготовка за учителите във връзка с употребата на роботи в класните стаи. Съоснователят на академията Борислав Русинов гостува в ефира на bTV Radio и разказа повече за навлизането на изкуствения интелект в образованието.

„Мисията на Академия „Роботика“ е да покаже (…) на хората в обществото, че технологиите, които ни заобикалят и навлизат все по-силно в нашето ежедневие, имат своята причина и полза да бъдат използвани“, заяви Русинов.

„Имайки тези инструменти, децата от много ранна детска възраст имат много голямо предимство пред предишните поколения,“ разкри експертът. Той допълни, че правилната употреба на технологиите може да спомогне за бързото развитие на децата и дори за изграждане на устойчива посока на бъдещо развитие.

На територията на София курсове на Академия „Роботика“ се предлагат в близо 15 държавни и частни учебни заведения, а от септември насам в Перник тази бройка е достигнала 6.

„Липсва правилната комуникация с хората, защото когато се каже терминът „изкуствен интелект“, (…) хората, които не са в тази сфера, си създават представата, че това нещо наистина е страшно“, каза Борислав Русинов. Той допълни, че изкуственият интелект играе най-съществена роля при решаването на индивидуални проблеми при учениците и осъществяване на комуникация със самите деца.

Академия „Роботика“ предлага и квалификационни кредити, които удостоверяват повишаването на професионалната квалификация на учителите. „Учителите трябва да са в крак с времето“, подчерта специалистът. Според него, първият етап е образоване на преподавателите и чак след това занимание със самите ученици.

Записването за курсовете в Академия „Роботика“ се извършва на сайта или по телефона. Цялото интервю на Георги Митов – Геми със съоснователя на академията Борислав Русинов чуйте в звуковия файл: