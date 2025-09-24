Академия Роботика продължава своите образователни инициативи с фокус върху практическите занятия по роботика. Съоснователят Борислав Русинов разказва за ефекта върху креативността, логическото мислене и уменията, които децата ще носят в бъдещите си професии.

Креативност чрез игровизация

„Практическите занятия развиват креативността, логическото и аналитичното мислене и умението за работа в екип. Това се случва чрез игровизацията – децата строят роботи по инструкции, но винаги добавят и нещо свое. Точно тази добавена стойност развива въображението им,“ обяснява Русинов. Той подчертава, че дори влиянието на социалните мрежи може да се превърне в инструмент, ако родителите поставят ясни граници и стимулират детето да твори самостоятелно.

Логическо мислене чрез програмиране

„Програмирането е начин за решаване на проблеми – разбиването на голям проблем на малки стъпки. Всяка стъпка има логична връзка с предишната и следващата, а в края получаваме цялостна картина,“ казва Русинов. Според него именно този подход изгражда умение за системно мислене, приложимо далеч отвъд технологиите.

Социални умения и работа в екип

Роботите не са просто играчки, а образователни инструменти. „Когато два ученика работят заедно върху един робот, те се учат да споделят идеи и да общуват ефективно. Това са ключови социални умения, които ще им служат цял живот,“ допълва Русинов.

Ранно начало

Практическите курсове по роботика започват още на 4–5 години, адаптирани към възрастта. „Разликата между дете, което започва на пет, и дете, което започва на осем, е огромна. Ранното начало изгражда увереност и по-бързо развитие,“ отбелязва експертът.

Момичета и момчета в роботиката

Традиционно в курсовете преобладават момчетата, но напоследък все повече момичета проявяват интерес. „Момичетата често слушат внимателно и работят по-бързо. Момчетата експериментират повече, което ги забавя, но и двете групи печелят ценни умения,“ твърди Русинов.

Подготовка за пазара на труда

Децата, които сега са на седем или осем години, ще бъдат на пазара на труда около 2080 г. „Тогава изкуственият интелект ще бъде още по-силен. Затова умения като логическо мислене, аналитичност и екипна работа ще бъдат нужни във всяка професия,“ смята Русинов. Той припомня, че и навлизането на компютрите е пораждало страхове, но вместо изчезване на професии се появиха нови възможности.

Послание към родителите

„Роботиката е начин да дадем на децата практическа основа за бъдещето. Подкрепяйте ги, поставяйте граници и ги насърчавайте да използват технологиите като инструмент, а не само за забавление“, сподели съоснователят на Академия Роботика.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов: