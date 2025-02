Тази сряда в рубриката "За образованието и технологиите с Академия "Роботика" ще обсъдим как децата могат да използват роботи, за да научат за екологията, рециклирането и устойчивото развитие.

Какви са примерите за проекти с роботи, свързани с опазване на околната среда? Как STEM образованието може да насърчи учениците да мислят екологично? Какви подходи използвате, за да мотивирате децата да създават решения за устойчиво развитие? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.