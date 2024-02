„Мисията ни е да предоставим интересно техническо образование и да събудим интереса към нови технологии на максимално много ученици. Да помагаме на учениците да развият своето мислене и да усъвършенстват ключови умения, необходими за успешното им професионално развитие в бъдеще". Това заяви Борислав Русинов в новата рубрика на bTV Radio „За образованието и технологиите с Академия „Роботика".

"Академия „Роботика" създава учебни материали и организира обучения, развиващи логическото мислене и техническото образование на ученици между 1 и 12 клас. Преподаваме програмиране и роботика по разбираем и интересен начин, като обвързваме материала с различни науки. Организираме обучения както при нас, така и при наши партньори – частни и държавни училища, учебни центрове, бизнес организации и други. Също така организираме рождени дни с LEGO роботи, защото това е много интересен начин за децата да отпразнуват", добави съоснователят на академията.

"Имаме още две академии - Дев Академи и Академия Сметало. В първата преподаваме програмиране на деца, като фокусът ни е върху програмиране в играта MINECRAFT, защото учениците учат, докато играят любимата игра. В Академия „Сметало" преподаваме детска математика, като се стремим да запалим малките изследователи към света на числата. Използваме игри, за да предизвикаме интерес в децата", посочи той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Борислав Русинов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Академия „Роботика" - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.