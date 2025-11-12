С финансиране от 104 млн. долара и откриването на нов космически център в София, българската компания EnduroSat поставя България на световната карта на космическите технологии. Това събитие показва колко реална и достъпна става иновацията за младите хора у нас. В тази рубрика ще разгледаме как роботиката и STEM обучението могат да подготвят децата за бъдеще, в което науката и технологиите вече не са абстракция, а ежедневие – и как такива проекти вдъхновяват учениците да мечтаят и да създават.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.