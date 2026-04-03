“True2myself” е новият сингъл от дебютния албум на певицата Nestynarka - артист, който смело съчетава модерно електронно звучене с дълбока лична лирика. Песента поставя акцент върху пътя обратно към себе си - как човек може да се изправи срещу препятствията, вътрешните съмнения и външния натиск, и въпреки това да остане верен на собствената си истина. “True2myself” носи силно послание за смелост и автентичност - без компромис и без вина. Със своя модерен drum & bass ритъм, обогатен от нежни пиано линии, тракът съчетава динамика и емоция по начин, който го прави подходящ както за ефир, така и за клубни плейлисти. Звукът е едновременно свеж, международен и силно разпознаваем.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Боряна Стоянова (Nestynarka):



За Nestynarka

Nestynarka е артист с характерно звучене и ярко присъствие на българската електронна сцена. Тя е певица и автор, която сама пише своите текстове и композира мелодиите на песните си. Нейният стил се движи основно в посока електронна музика, като умело преплита вокални линии, емоционални лирики с модерно клубно звучене.

Nestynarka е изпълнител, който разчита на личен творчески почерк - музика, текст и концепция, изградени изцяло от собствената ѝ вътрешна чувствителност и опит. Заради това Nestynarka се отличава със своята автентичност, емоционалност и категоричност в изразяването.

Подгрявала е сцената за световни артисти като Ed Solo, Deekline, Irah, Flowdan, Benny Page & Doktor по фестивали и клубове. През Май се очертава нейно участие в Лондон на фестивала Brixton Jamm (Jungle Cakes: Inner city Festival) заедно с Emil Prize.

Дебютен албум: “Remedy”

“Remedy” е първият студиен албум на Nestynarka и включва 11 оригинални песни с drum & bass клубно звучене. Проектът представя богат спектър от емоции - от интроспективни моменти до силни, еуфорични експлозии, характерни за жанра. Nestynarka работи неуморно по създаването на албума близо година и половина в творчески екип заедно с изявените композитори и продуценти Атанас Борисов и Петър Алексиев (The KHANS).

Албумът е издаден както в дигитален формат, така и на плоча и CD, което подчертава вниманието към детайла и желанието на певицата да достигне до различни музикални аудитории с любов към чистото и качествено звучене.

“Remedy” е лична амбиция и мечта, сбъдната с много труд и визия - албум, който затвърждава Nestynarka като артист с ясно дефинирана идентичност и смел творчески път.