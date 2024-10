Учите френски от много години? Все още не го владеете напълно, но искате да откриете страната, от която произлиза, и да учите там на английски? Посетили сте Франция и бихте искали да живеете там за известно време?

Ако отговорът на някой от тези въпроси е „да“, не се колебайте и се регистрирайте за участие в изложението „Study in France / Work in Bulgaria“ на следния линк.

Това ще бъде уникална възможност да се срещнете с представители на няколко френски университета и Grandes écoles, да им зададете всички ваши въпроси и да изградите своя план за обучение във Франция.

Знаете ли, че можете да учите във Франция, без да говорите френски? Наистина, във френското висше образование има много програми на английски език, до които можете да имате достъп с българска бакалавърска степен. Това е и перфектната възможност да използвате обучението си, за да научите още един език, говорен от милиони хора по целия свят!

Знаете ли всички възможности, които може да ви предостави диплома от френското висше образование? Ще получите представа за това, като се срещнете с представители на френски компании, базирани в България, които ще присъстват на изложението. Така ще научите от първа ръка какви профили търсят те за своите дейности. Ще ви дадем един намек: сред тях не са само франкофони!

Знаете ли, че можете да учите на френски в България? Българските университети предлагат франкофонски програми в различни области: езици, икономика и управление, мениджмънт, право, политически науки, информатика, химия… Някои от тях дават възможност за получаване на френски дипломи или признати от Франция. Те също предлагат отлични възможности за кариера в България. Можете да се срещнете с техните представители на изложението.

Присъединете се на 26 октомври от 13:00 до 17:00 часа в Grand Hotel Millennium в София /ет. 2, зала "Нютон" и зала "Колумб"/ и открийте достъпно образование на високо ниво, отворено за студенти от цял свят!

В залата ще можете да посетите и т.нар. „алумни кът“, в който ще можете да се срещнете с алумни – хора завършили висше образование във Франция и завърнали се в България. Ще можете да им зададете въпроси за тяхното обучение във Франция, студентският живот във Франция, както и с какво се занимават към момента в България.

В рамките на събитието ще се проведат тематични конференции, ще се включат френски университети, ще се представят специалности на френски в български университети, както и частни компании.

За допълнителна информация относно изложението, свържете се с нас на следния адрес: [email protected]

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Бранимир Генев -отговорник на Представителството Кампус Франс в България към Френски институт в България, разположено в звуковия файл: