„Неписаният кодекс включва на първо време дълг, чест и лоялност. Дългът към сюзерена, тогава главата на военното правителство – шогунът, както е известен, и разбира се, конкретно към своя господар, нека така да го кажем, защото такива са били отношенията. Чест – самураят е длъжен преди всичко да пази своята чест, и пътят на опозорения самурай е път към смъртта. Тоест за да изчисти името си, той трябва или да отмъсти на този, който го е обидил, или той самият да завърши живота си. Тази история е много популярна в разказа за 47-те верни ронини, които отмъщават за нанесената обида на своя господар и там много ясно се разкрива ролята на лоялността. Когато в последната битка отмъщават на обидчика, от знаменития Хокусай има една картина, там е показано как те атакуват имението на Кира, така се казва обидчикът, и върху покрива един самурай носи фенер, върху който е изписано лоялност. Тоест лоялността преди всичко. Много неща са заети от конфуцианството, но в конфуцианството те са подредени по малко по-различен начин - на първо място е човеколюбието, докато при самураите на първо място е лоялността.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Братислав Иванов, автор на книгата „Духът на Бушидо“, за неписания кодекс на честта на самураите.

„Тъй като самураите управляват Япония почти 700 години, и през това време те създават своя култура, но тази култура акумулира основните принципи на японската етика, на етиката на японския народ и общество. Именно затова, защото тя е тясно свързана с историята и културата на японците, заради това, самураи няма, но в известен смисъл всеки японец е самурай, що се отнася до въпросите на честта. Честта е преди всичко. И до днес има случаи на високопоставени държавници, министри, до неотдавна, преди десетина години имаше случаи на самоубийства на министри, защото се почувствали опозорени, тъй като направили нещо не както трябва. Един беше обвинен, че се е явил на среща пиян, той твърдеше, че не е бил пиян, но приемал някакви лекарства и затова така изглеждал, незабавно си подаде оставката. Тук няма такова нещо, че страната без мен не може, аз ако не съм министър, България ще загине. Там моментално при съмнение в нарушаване на някакви общоприети принципи, се поема отговорност.“, разказа още Братислав Иванов.

Цялото интервю с Братислав Иванов за книгата „Духът на Бушидо“, за неписания кодекс на самураите, и по какво си приличат българите и японците, можете да чуете на следващия звуков файл.