В началото на 80-те музиката на Братя Аргирови дойде неочаквано, танцувално и много модерно. Тя привлича и оставаш свързан с нея. „Имахме огромен късмет да се запознаем с прочутия продуцент Кирил Иванов – Киро Мъглата. С него записваха всички артисти. Той промени нашия стил от мелъди рок в диско. Ние го послушахме и за неговата идея сме му много признателни.“ – споделят двамата артисти в студиото на bTV Radio. Преди това имат опит като студийни музиканти и работят в БНР с „Трамвай № 5“. „Начинът, по който стана всичко, страхотно ни изненада, защото за два месеца бяхме много популярни. Първите ни участия бяха в една дискотека в подлеза на бул. „България“. Започнаха да се образуват опашки и разбрахме, че ставаме известни. Тогава не беше лесно. Нашият голям приятел – композиторът Панайот Славчев, ни каза, че сега е най-важно да издържим психически.“

Двамата преди това завършват Музикалното училище със златни медали и се дипломират в Музикалната академия – Благовест с виолончело при проф. Здравко Йорданов, а Светослав – с пиано при проф. Антон Диков. „Музикалното образование и вкусът са от най-съществено значение. За успеха ни в началото допринесе и начинът на пеене. Никой тогава не пееше така с лек глас. Всичко беше ново и не беше пробвано до тогава. Кирил Иванов ни позволяваше след записите да експериментираме в студио – в 12-а кабина на БНР. Тази изключително ценна възможност по онова време имаха само ФСБ, на които бяхме и сме огромни фенове.“

Първата им авторска песен „До вчера“ е първата българска, записана с ритъм бокс по идея на Кирил Иванов. Тя им открива пътя към дискотеките. „Хората я харесваха и веднага ставаха да танцуват.“ След години те ѝ правят нов прочит с джаз музикантите Живко Петров и Росен Захариев – Роко. Седем години с тях работи Иван Платов, направил много от аранжиментите на групата. Друг легендарен участник в бенда им е Иван с прякор Шилото от Перник. В избора на репертоар се вижда тяхната последователност и фокуса им в пътя, в който заедно израстваме. „Този въпрос е чудесен и много важен. На нас много ни помага това, че голяма част от песните, които правим, ги и продуцираме. Много е важно един продуцент да избира репертоар за артистите такъв, какъвто преценява, че ще се хареса на тяхната публика. Направихме анализ на това какви хора идват на нашите концерти и това предопредели вида на песните, които ще правим.“

Братя Аргирови на три пъти започват своята кариера – през 1982 г., 1996 г. и 2019 г. В началото тийнейджърки ги гледат влюбено, първите концерти минават триумфално. Публиката е толкова много, че събаря колоните, апаратурата, инструментите. Георги Минчев води първия им концерт в Хасково и сравнява популярността им с тази на „Бийтълс“.

Сега Благовест и Светослав Аргирови са в студиото на bTV Radio с чисто нова песен – второто им сътрудничество с Тони Димитрова – „Името ти е жена“. Музиката е на Благовест Аргиров, текстът – на Михаил Белчев, аранжиментът – на Ангел Дюлгеров, а режисьор на видеото е Васко Стефанов. И тук те са мелодични, модерни, с положителни вибрации в музиката. Първата съвместна на Братя Аргирови с Тони Димитрова е „Срещу вятъра“. Те са приятели от 2 – 3 години, но тя има чувството, че винаги са се познавали, толкова бързо са станали близки и толкова много гледат в една посока. „Щастлива съм, че се появиха в моя живот. Песните, които правим заедно, ме правят толкова щастлива! Те са прекрасни, слънчеви, светли хора, много специални като приятели. Освен това, всички знаем какви музиканти са – изпели едни от най-хубавите и усмихнати български песни.“ – казва за тях Тони Димитрова. Тя ще бъде един от специалните гости в концерта им „40 години на сцената“ днес в Летния театър в Пловдив от 20 ч., а другите двама участници са Росица Кирилова и Веселин Маринов. Братя Аргирови пък ще гостуват на Тони Димитрова на нейния концерт „Обич“ на 10 юни от 20 ч. в Зала 1 на НДК.

Завършваме срещата си с Благовест и Светослав Аргирови, изслушвайки думите за тях в интервю със Сашо Кадиев. Тримата в нелеки времена на пандемия ни дадоха оптимизъм с песента си „Вирусът любов“ от проекта „Пеещи артисти“ на Игор Марковски. Сашо Кадиев също е влюбен в тях от първата им песен, почитател им е още от детските си години. „За мен е голяма чест и късмет да пея с тях. Те са прекрасни хора, освен емблематични изпълнители през годините – позитивни, активни, готини, умеещи.“ За него музиката на Братя Аргирови винаги е било иновация, свобода, творчество, авангардност. „Техните песни винаги са били свързани с много добро настроение, с позитивни чувства и усещания. Те правят шоу и тяхната музика за мен е била свобода, лекота и празник!“ – казва Сашо Кадиев.

В разговора слушаме изпълнения на Братя Аргирови от излезлия в края на 2022 г. албум „Както ви обичаме“, в който някои от песните са в оригиналните си версии, а други – в нови аранжименти.

Интервю на Светослав Николов с Благовест и Светослав Аргирови, с Тони Димитрова и Сашо Кадиев в предаването „За града“ по bTV Radio на 19 май: