След години мълчание „Братя Мангасариян“ се завръщат с нов тотален хит. „Луксозни глупости“ осмива съвремието ни, като набляга на фалшивите ценности, липсата на любов и преклонението пред глупавата сойност на вещите. Накратко: Зюмбюл, Кули и Среброто представят парадокса на духовната празнота.

„Луксозни глупости“ е първата част от златната трилогия „Golden Manga Music“, която ще изгрее в пълния си блясък до края на 2025 година. Втора и трета част са озаглавени съответно „Тихо – тихо“ и „Напреднал Йода“.

Музиката е на самите Братя Мангасариян и на Антъни Рикев (Wah Tony). Текстът е дело на Владислав Петров – Кули и Силвестър Силвестров – Зюмбюл. На режисьорския стол за проекта сяда Зоран Петровски – Zoki, както и изпълнителите. Оператори са Андрей Андреев и Зоран Петровски.

С новото си парче „Луксозни глупости“ Братя Мангасариян се гмуркат дълбоко в тематиката на съвременната урбанизирана идентичност, проследявайки колективния стремеж към принадлежност чрез луксозно потребление. Зюмбюл, Кули и Среброто разглеждат екзистенциалните си избори през призмата на престижни аксесоари, стабилни брандове и така жадуваните от всички ни – лайкове.

Лириката е елегантно изградена около парадокса на духовната празнота, замаскирана зад екстравагантна консуматорска активност. Стилът ѝ балансира на ръба между инфлуенсърски манифест и поетика на електронната епоха.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александър Сано и Силвестър Силвестров – Зюмбюл от Братя Мангасариян, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

„Луксозни глупости“ е повече от песен – това е лайфстайл философия, опакована в лъскав лингвистичен плик, гарниран с вербални подробности и ментални склонности. Относно видео клипа и музиката – трябва да се чуе, трябва да се види!

„Луксозни глупости“ е първата част от златната трилогия „Golden Manga Music“, която ще изгрее в пълния си блясък до края на 2025 година. След „Луксозни глупости“ следват втора част – „Тихо – тихо“, и заключителната трета – със заглавие: „Напреднал Йода“.

Продуцент: MANGASARIAN BROS.

Музика: Antony Rikev (Wah Tony) & Mangasarian Bros.

Текст: Владислав Петров – Кули и Силвестър Силвестров – Зюмбюл

Аранжимент: Antony Rikev (Wah Tony)

Музикални продуценти: Antony Rikev (Wah Tony) и Александър Сано

Режисьор: Зоран Петровски – Zoki & Mangasarian Bros.

Оператори: Андрей Андреев и Зоран Петровски