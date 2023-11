Константин Вълков – BROPUNZEL представи в ефира на bTV Radio първия си общ проект с Искрен Тончев – Iskrata, който носи името The End (Tribute).



С ново, свежо и в същото време умерено звучене и красиви лирики с послание за по-свободен и различен емоционален живот, The End (Tribute) е една прекрасна версия на оригиналния трак, който е дело на американската група The Doors. Това е проект, поставящ началото на нов етап от креативния път на BROPUNZEL. Едно е сигурно - песента е една изключително успешна колаборация, която със своите мелодия, лирики и вокали пренася слушателите на едно чудесно музикално приключение, изпълнено с емоционален заряд.



Новата версия на лириките към The End (Tribute) е дело на BROPUNZEL и Iskrata, а по аранжимента са работили както двамата изпълнители, така и Space Cherry, Magdalena Petrovich и Mitko Beats.

„С Iskrata се запознахме много случайно и имаше някаква творческа химия между нас, тъй като аз преди да се срещна с него, бях започнал този проект с моя продуцент Space Cherry, и я докарахме до някакъв етап, и когато се запознах с Искрен, реално той беше липсващото звено и неговото включване като аранжимент и като вокал просто завърши трака изцяло. Но по-конкретно, ако трябва да бъда наистина точен, кавърът се получи и просто защото The Doors е голяма инспирация за цялата банда, генерално Джим и всички останали, въобще този Уудсток вайб е нещо, към което се стремим ние като имидж и просто беше един комплимент към него и духа му.“, разказа Константин Вълков.

„Гледахме филма с Вал Килмър The Doors, и това ми се въртеше в главата – This is the end, и така си стана, просто останахме след филма да работим и се появи тракчето.“, обясни BROPUNZEL защо са избрали песента „The end“.

Цялото интервю можете да чуете тук:

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: