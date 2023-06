От какво се влияе приятелството в европейска България? Пречат ли все още предразсъдъците на нормалните отношения между хората? BOYZ - новият сингъл на Константин Вълков - BROPUNZEL - предизвиква застиналите представи за емоционалния свят на мъжа. Песента се отличава с леки ретро елементи, както и ненатрапчив, но изразителен авторски текст на английски. Музиката е дело както на BROPUNZEL, така и на доверения му колаборатор - барабанистa и продуцент Ивайло Първанов, по-известен в музикалните среди с псевдонима SpaceCherry. Това е поредният общ проект на двамата, които си партнират откакто артистът поема по своя музикален път.

Чуйте какво каза Константин Вълков пред водещата Лили Ангелова в прикачения звуков файл.