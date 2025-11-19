„Честит рожден ден на всички колеги и на всички, които някога във времето са допринесли bTV Новините да са тази институция, която са днес, и са работили в за мен най-добрия нюзрум.“ – с този поздрав на репортера от bTV Новините Стефан Борисов започва разговорът ни по случай 25-ия рожден ден на bTV Новините. Какво означава новините на една телевизия да бъдат институция? Стефан Борисов илюстрира отговора си с пример: „Днес моята тема е Синята и Зелената зона в София. Моята работа не е само да съобщя, че тя се разширява, а да представя какви ще бъдат плюсовете, какви ще бъдат минусите, какви са притесненията на хората. Много често ние, журналистите, сме връзката между хората и институциите, защото някъде тази нишка се къса.“

Стефан Борисов добавя пример с отразяването на пожарите край с. Плоски това лято. „Една жена дойде при мен. Сочи планината: „Там, горе, гори.“ А час или два преди това от пожарната са казали, че вече пламъците са овладени и всичко е спокойно. Виждам, че има дим. Звъня на началника на Горското стопанство. Моля го хората на терен да изпратят клипчета какво се случва. И горе наистина имаше огън и той не беше малък. Мина се време. Една сутрин телефонът ми упорито звъни. Вдигам, а същата жена казва: „Горе в планината пак виждам дим. Може ли да дойдат хеликоптерите? В този момент разбрах, че bTV Новините наистина са институция.“

Тази история показва рефлекса на човека, който има доверие в институцията bTV Новините. „Аз съм щастлив, наистина щастлив човек, че това е моята професия, това работя всеки ден и това е движещата ми сила в момента. Въпреки че много често нямаш работно време, не знаеш къде ще се събудиш на следващия ден, не знаеш къде ще отидеш, какво ще направиш и с какви истории ще се срещнеш. За мен е привилегия на 22 години да съм част от екипа на bTV Новините – нещо, за което винаги съм мечтал – да разказвам истинските истории на хората.“ – споделя Стефан Борисов и разказва как веднъж, като дете, у дома посочил екрана на телевизора по време на излъчването на bTV Новините и казал: „Някой ден ще работя там.“

През целия разговор преминава нишката на това как bTV Новините помагат. „Когато показваме катастрофи, го правим, за да могат хората да имат едно на ум следващия път, когато натиснат педала на газта.“ – посочва Стефан Борисов, чувствителен към болката на другите. „При наводненията в Елените видях хора, които градят домове с години и всичко изчезва за секунди. В съзнанието ми са се запечатали образите на близките на загиналите...“

Той описа динамичното ежедневие на репортера – от планьорката в 10 ч. през работата на терен и цялостната подготовка на материала – заснемане и монтаж – до излъчването му в ефир. И в целия този път репортерът е в силни екипи – с шофьорите, които намират най-бързите преки пътища до мястото на включването, с оператора, който има най-точен поглед върху картината, с монтажиста, който произвежда материала, с продуцента, който „прави фината настройка“. И дава пример за активното взаимодействие. Той е дежурен репортер, когато идва информацията за смъртта на папата. „Потвърдихме новината. Всичко се промени, нали осъзнавате за мен какъв шок беше. Благодарение на всички колеги за 45 минути емисията Новини в 12 ч. с този нов акцент беше изцяло подготвена. Тя изглеждаше като нещо много добре планирано и то с не с дни, а с месеци. А стана за по-малко от час.“

Важната роля на репортера в обществото Стефан Борисов описа така: „Нашата работа е да поднасяме на зрителя максимално обективна, безпристрастна, проверена информация, която в момента е много важна. Аз съм на 22 години. Чувал съм мои приятели, съученици, познати, състуденти да твърдят неща, които са откровена лъжа. Като човек, който работи в медии, мога да я разпозная, но много хора се подвеждат. Заради това призовавам всички, които в момента ни слушат, да се доверяват на новини, които са институции, като тези на bTV.“

Разговорът ни завършва с думи на признателност: „Искам да благодаря на всички колеги, които ми помогнаха, защото аз дойдох тук на 19 години от стажантската програма на bTV Новините. След това животът ме отведе на други места, на които също много научих, но репортер станах тук. Благодаря на нашия директор на Новините Асен Иванов, който повярва в мен и ми протегна ръка. Благодарен съм на всеки един човек, с който ме е срещнала професията и който ми помага да съм по-добър и по-добър в това, което правя.“

Интервю на Светослав Николов: