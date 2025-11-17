На 18 ноември bTV Новините ще отбележат 25 години в ефир, през които екипът на новинарската редакция е отразявал най-значимите събития, моменти и промени в обществото. По повод празничната дата bTV представя нова комуникационна кампания под мотото „Стотици часове. Хиляди истории. Твоите новини.“ Зрителите и онлайн потребителите ще видят ексклузивно съдържание, посветено на годишнината, специални видео форми с лицата на нюзрума, репортерите и професионалистите зад камера, любими през годините рубрики. Творческата концепция отразява посланията и ценностите на bTV Новините - да бъдат винаги близо до хората.

Новинарската редакция на bTV се олицетворява от екипите, които стоят пред и зад кадър при отразяването на живота такъв, какъвто е - у нас и по света. Вече четвърт век водещи, репортери, продуценти, редактори, оператори и технически специалисти разказват хиляди истории в стотици часове ефирно време, и влизат ежедневно в домовете на зрителите - 365 дни от годината. През нюзрума на bTV са преминали десетки професионалисти, които през тези 25 години са задали стандартите в телевизионната журналистика. Те продължават да пишат историята на bTV Новините всеки ден, за да достига най-важната, проверена и точна информация до аудиторията както в ефира, така и във всички дигитални платформи на медията.

"Предаваме знанията на тези, които идват след нас и съм много щастлив, че имаме и сега много млади колеги, които се учат от колегите с опит, които вече са наистина институция за българската журналистика и все още работят в bTV". Това заяви пред bTV Radio директора на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Асен Иванов. По думите му, стандартите са едни и същи, но се промени техническия аспект на правенето на новини. "В света на подкастите, тиктоците и всякакви други видове социални мрежи всеки има възможност да каже мнението си, да произведе новина, но брандове като bTV Новините остават източник на достоверна информация", подчерта Иванов.

"Консумирането на новини се промени. Когато консумирането на съдържание по телевизията се промени и не всички чакат да стане съкровенният час 19 часа, за да си пуснат емисията на bTV Новините. Това е предизвикателство пред журналистиката, не само телевизионната. Ние трябва да сме много по-близо до хората, много по-бързи, т.е. ние трябва да бъдем в техната ръка, в техните таблети, телефони, слушалки както слушат bTV Radio. Ние трябва да бъдем много актуални и по радиото, защото хората карат коли или се возят метрото и слушат bTV Radio. Така че хората не могат да живеят без новини, колкото и да не го осъзнават. Разбира се една от големите критики е за негативността на новините. Това не е проблем само в България, а е може би европейски, не толкова световен проблем", коментира още Асен Иванов.

За 25-тия рожден ден той посочи, че се гордее с репортерите. За това "нашите зрители ще могат да ги видят в едни доста интересни, откровени видеоматериали. Те са истински и без грам фалш. Тази седмица представяме във всеки една от емисиите и хората, които са зад кадър- нашите страхотни колеги, оператори, монтажисти, без които това, което излиза на екран, никога няма да съществува. Аз съм се учил от тях и им благодаря за всичко, което правят за bTV. В събота в bTV репортерите ще видите един специален репортаж, който ще се казва "bTV репортерите за bTV репортерите", разкри Иванов.

"Надявам се хората, които правят новините след нас, които ще бъдат със сигурност още по-модерни, още по-нетрадиционни с различни начини на доставане на тази услуга, наречена информация, да запазят искрата и кефа от тази работа", добави той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с директора на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Асен Иванов: