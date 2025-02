На официална церемония в Световния ден на радиото /13 февруари/ bTV Radio Group, която включва радиостанциите N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock, получи престижно отличие. Медийната компания бе отличена на 8-то издание на наградите на b2b Media за постиженията на работодателите в управлението на талантите и успешните стратегии в областта на човешките ресурси.

Радиогрупата спечели приз в категория "Employer Branding Video" за своя проект „bTV Radio Group. По-близки от всякога“. Той представя преместването на радиогрупата през 2024 година в модерен студиен комплекс, който се превърна в дом за екипите на посочените радиостанции.

С изграждането на новото работно пространство bTV Radio Group цели да интегрира различните си звена, като постави хората, иновациите и технологиите в центъра на вниманието.

Това дава възможност на екипите да работят заедно с модерни студийни технологии и да постигнат пълна интеграция на аудио и видеосъдържание, както и мултиплатформено изживяване за аудиторията.

Новият комплекс също така укрепва синергията между различните медийни платформи на bTV – телевизионен и радиоефир (собствено съдържание и дигитални радиоекстеншъни, свързани с телевизионни формати) и дигитални платформи.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александра Гълъбова, маркетинг мениджър „Телевизионни проекти“ в bTV: