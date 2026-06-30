Националната менторска инициатива Teenovator /"Тийноватор"/ свързва ученици с утвърдени професионалисти от различни бизнес сектори.

В рамките на програмата ментори подпомагат младите участници да придобият ключови умения като изграждане на бизнес от нулата, работа в екип, разработване и презентиране на бизнес идеи пред инвеститори. на финалното събитие на програмата над 700 ученици представиха своите проекти пред жури от инвеститори, ментори и партньори от цялата страна.

bTV Media Group е корпоративен и медиен партньор на Тийноватор и като такъв има право да участва в специално жури. Девет ученици от различни градове в България, които обединиха усилията си платформата Match4Good бяха удостоени с наградата на bTV Radio Group „Гласът на Доброто“. Част от носителите на отличието влязоха в студиото ни.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Сабрина Шуманова от 10-ти клас в Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“, град Сливница, както и 11-класниците Ростислав Русев от Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград, и Мартина Ангелова от Средно езиково училище „Паисий Хилендарски“, град Дупница: