bTV Radio започна рубрика за кариерно развитие с помощта на HR-ите Георги Първанов и Борислава Георгиева. Всеки месец ще проследяваме пазара на труда и възможностите за професионална реализация. “Всеки човек е имал тежък момент в кариерата. Това е момент, в който виждаш вътрешната си сила и на кого можеш да разчиташ. Една от темите, които ще засегнем в бъдеще е да паднеш и да станеш”, каза Георги Първанов. “На пазара продължава да има казус с възрастта, макар че не трябва да има дискриминация. Миналата седмица бях поканен по проект на Столична община, където имат НПО, което работи с еврофинансиране и там се търси на хора на възраст 55+ запазване на работните им места с допълнителна квалификация. Все по-често се случва хора в 50-те и 60-те си години да се връщат на пазара на труда. Ние трябва тотално да променим мнението на работодателя и хората, които имат желание да се реализират колкото се може по-дълго”, допълни той.

“Много е важно човек да харесва това, което прави и да усеща, че има смисъл. Да намери това, което го пали и е в съответствие с неговите таланти. Ако човек си отговори на тези въпроси е възможно да намери кариерата, която да му носи удовлетворение. Удовлетворените служители произвеждат най-добрия резултат за компаниите и за обществото ни”, каза Борислава Георгиева.

Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл.