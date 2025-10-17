"Кръгова икономика: Защо да гледаме към Дания?" е заглавието на новия епизод на документалната поредица "BTV разказва" тази неделя от 16.00ч.

"Интересно място, което показваме, е CopenHill - завод за енергия от отпадъци, чийто покрив е превърнат в парк и ски писта. Основната му функция е да предлага решение на един от най-сериозните екологични проблеми на нашето време – натрупването на отпадъци, и по-специално тези, които не могат да бъдат рециклирани", разкри авторът Радиана Божикова.

Според експерта по кръгова икономика от Европейската агенция по околна среда Ларс Мортенсен, "текстилният сектор заема четвърто място по принос към емисиите на парникови газове и замърсяването на околната среда. В Европа текстилните отпадъци все още рядко се събират разделно, тъй като доскоро липсваше специална категория за тях. Част от дрехите и тъканите се даряват и изнасят за други държави, но по-голямата част попада в битовите отпадъци. В държавите от Европейския съюз се падат средно 15 кг текстилни отпадъци на човек - годишно. От тях само около 4 кг се събират разделно. Над милиард и половина (1.7) тона употребяван текстил се изнасят главно към Африка и Азия".

Мортенсен припомня, че "терминът "кръгова икономика" е сравнително нов и се налага основно след 2010 г. Той произлиза от дългогодишни дискусии за пределите на растежа; капацитета на планетата да понася човешката дейност и търсенето на устойчиви модели на потребление и производство.Концепцията оспорва традиционния линеен модел "вземи – произведи – използвай – изхвърли". Вместо това насърчава удължаването на живота на продуктите чрез повторна употреба, ремонт и рециклиране, така че те да останат възможно най-дълго в икономическия цикъл. По този начин се ограничава необходимостта от добив на нови суровини и се намалява натискът върху природните ресурси".

Друг от героите в епизода, Фредерик Тране от Датски клъстер за Лайфстайл и Дизайн коментира, че "основното предизвикателство е обемът. Произвеждаме твърде много. Създадохме икономика, която зависи от постоянното нарастване на производството.

В момента сме в процес на една мащабна системна промяна и се надяваме, че ще успеем да подкрепим сектора и държавата в този преход".