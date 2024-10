За примера на Фрайбург да се развива устойчиво и да дава заряд на целия регион разказва Радиана Божикова в новия епизод на „bTV разказва“ – „Зелени градове“. Eпизода ще видим на екран и ще проследим и в ефира на bTV Radio в неделя от 16 ч. Градът е пример за общност, изградила устойчив начин на живот – и по отношение на енергетиката, и на придвижването, и на оползотворяването на отпадъците.

„Фрайбург е зелен град с много дълги традиции. В цяла Европа и много градове, които се развиват устойчиво. Във Фрайбург обаче го правят много отдавна.“ – разказа Радиана Божикова в студиото на bTV Radio. Тази идея за екологично развитие се заражда от обществената съпротива срещу намерението за строителство на АЕЦ в региона. „Общността разбира, че трябва да намери нов тип енергия, съобразена с уважение към природата и с добро бъдеще за техните поколения. Така започва всичко в този град.“ – разказва Радиана Божикова.

На всички нива за устойчивост се работи не само от администрацията, но и от самите хора, посочи тя. В града са два пъти повече велосипедите, отколкото автомобилите, има цели улици, затворени за коли, максималната скорост почти навсякъде е до 30 км/ч. 80 % от гражданите живеят на до 500 м от спирка на градския транспорт.

„Хората дишат чист въздух, чувстват се свободни, не са изнервени, усмихват се, радват се на даденостите на града и съумяват да ги използват пълноценно. Ключово е, че те са много обединени – и това се вижда навсякъде.“ – подчертава Радиана Божикова. В нейния филм ще чуем редица събеседници, сред които са мнозина експертите, а един от тях е българин – професор, който съветва германското правителство как да подобри еко политиките си.

Интервю на Светослав Николов: