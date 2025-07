На 8 юли се очаква финалното решение за влизането на страната ни в еврозоната. bTV ще проследи събитията на живо в мащабна телевизионна продукция с преки включвания от Страсбург, Брюксел и София. От 7 часа сутринта започва специалното издание на „Тази сутрин“ от Страсбург, и продължава след обедните новини със студиото „Еврото в България – Развръзката“ от 13 до 17 ч. Обобщение на ключовите събития от деня ще бъде представено в емисиите на bTV Новините, „Лице в лице“ с водещ Цветанка Ризова, както и в специалните онлайн репортажи на btvnovinite.bg. За случващото се в Брюксел на живо ще информира Десислава Минчева. Програмата ще проследи гласуването в Европейския парламент, ключовите финални решения на министрите на финансите от ЕС в Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN), както и първите ексклузивни политически, обществени и икономически реакции. Програмата ще бъде излъчвана и в ефира на bTV Radio.

Какво да очакваме, чуйте на следващия звуков файл в разговора с водещите Мария Цънцарова и Светослав Иванов, които ще предават от специалното изнесено студио от Страсбург.