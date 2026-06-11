Новият сайт btvsport.bg извежда на преден план потребителското изживяване чрез по-висока скорост, по-интуитивна навигация и модерна технологична инфраструктура. Той осигурява достъп до спортна информация и видео съдържание от всяко устройство, съобразено със съвременните навици на аудиторията. Към сайта е разработено и изцяло ново мобилно приложение за iOS и Android, което предоставя бърз достъп до важните текстови и видео новини от света на спорта в реално време.

Сред новите функционалности са избор между светла и тъмна тема, директна връзка към стрийминг платформата VOYO, оптимизирана видео инфраструктура и автоматизирани системи за обработка и визуализация на спортни данни. Те осигуряват по-бърз достъп до информация и по-пълноценно дигитално преживяване за спортните фенове. Разширява се отразяването на големи спортни форуми.

Чуйте на следващия звуков файл интервюто с Владислава Лазарова, изпълнителен продуцент на спортната редакция и мениджър уеб съдържание за новия сайт и какви важни събития да очакваме в следващите месеци.