Пролетното издание на ,,Салона на изкуствата" ще открие програмата си със зашеметяващо музикално преживяване! Един от най-ярките съвременни музиканти – арфистът и композитор Александър Болдачев пристига за първи път с концерт в България.



Програмата на спектакъла включва от класика до рок – от творби на Бах, Шопен, Чайковски, Шостакович, Пиацола и Вивалди до хитовете на Queen и Nirvana и още много други.

На 6 април 2026 г. от 19:00 ч. в Зала 3 на НДК ще представи арфата в съвсем различна светлина, превръщайки я в инструмент на 21-ви век.

Билети на касите на НДК и в Eventim.bg

"Щастлив съм, когато виждам, че хората опитват нови неща и вярвам, че музиката е вечна. Винаги ще намираме нова публика и нови професионалисти, за да я задвижваме напред. Работя с над 200 млади арфисти годишно и винаги става въпрос за намиране на правилната мотивация. Без мотивация, няма значение дали имате време или способности. Ако искате да постигнете нещо, можете да получите от учителя си всякаква информация за света. Но ако не я чуете, няма да я използвате. Ето защо за мен е важно да мотивирам младите", заяви пред bTV Radio Александър Болдачев.

"Хората следват личностите. Ако имат нужда от музика просто като саундтрак за живота си, без да ги интересува каква е тази музика, разбира се, могат да използват изкуствен интелект. Той ще се ползва на всяко място, където музиката не играе главната роля, с изключение на сцената. В света на изпълнителите, например, когато говорим за концерти, за албуми, за споделяне на нашия опит и нашата специална визия, интерпретация, изкуственият интелект би могъл да бъде полезен за намирането на нови идеи. Той никога няма да замени реалния човек, защото той вълнува повечето хора. Истинският човек зад музиката е много по-важен от количеството музика, което, изкуственият интелект би могъл да направи много по-бързо, без да спи, яде и така нататък".

"Мисля, че музиката и способността да разбираме изпълненията е едно от основните умения, които можем да притежаваме, защото свиренето е чиста креативност, моторика за мускулите на пръстите. Това е контрол на тялото. Музиката дава безкрайни възможности за интерпретация и развитие, така че не мисля, че хората се налага да избират арфа, пиано или цигулка. Арфата е инструмент, за който съществуват стереотипи по света и с това се опитвам да се боря. Да кажем, че се опитвам да променя вижданията, но забелязвам, че все повече хора започват да свирят на арфа в зависимост от възрастта или пола си. Така че мисля, че сме на добър път".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арфиста Александър Болдачев /дублаж: Светослав Николов/