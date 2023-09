След 2 години забавяне 80-та детска градина "Приказна Калина" в кв. Хиподрума вече има нов физкултурен салон с финансиране от Столичната община. Сумата от 11.500 лв. бе осигурена от СОПФ с решение на СОС още през 2021 г. и бе предоставена на район „Красно село“. По неизвестни причини, тогавашният кмет Росина Станиславова не осъществи ремонтните дейности. „Две години бившата районна кметица не възнамеряваше за необходимо децата да имат нормален и здравословен физкултурен салон", потвърди в ефира на bTV Radio Цанко Донков от гражданската платформа „Район Красно село- инициативност и решения за бъдещето“.

„Когато за първи път го посетих, видях нещо потресаващо. Половината таван беше обхванат от падаща мазилка, мухъл, влага по стените. Проведохме разговори със Столична община. Сумата за ремонт беше отпусната към детската градина. Оправихме и осветлението пред нея", добави Донков.

Други проблеми се решават в навечерието на първия учебен ден, когато около пешеходните пътеки при учебните заведения ще има осигурено полицейско присъствие. „Пред 34 СУ в Борово обезопасихме максимално пешеходната пътека като поставихме антипаркинг съоръжения, тъй като се спираше върху нея, което е немислимо. В преките около пътеката на „Дойран“ и на „Хайдушка гора“ съществуват учебни центрове, които са пълни с деца. Вече има допълнително осветление върху нея“, посочи още Донков. „Имаше проблем с осветеността в половината „Бели брези“, като го решихме за един ден", допълни той.

Гражданската платформа е алармирала и за липсващи спирконавеси по трасето на трамвай №5, което се ремонтира. "Уведомили сме общинската администрация в лицето на настоящия районен кмет арх. Румен Русев", отбеляза Донков. Той съобщи и за предстоящ ремонт на тротоарите около пазар „Красно село“, което е най-посещаваното място в целия район.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Цанко Донков от гражданската платформа „Район Красно село- инициативност и решения за бъдещето“: