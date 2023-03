Вчера, 16 март, след 4-часово заседание, Столичният общински съвет не успя да избере нов районен кмет на „Красно село“ след отстраняването на досегашния Росина Станиславова на 28 февруари. Тя бе свалена от поста заради конфликт на интереси, установен със съдебно решение. Двете кандидатури на младия общински съветник от БСП Николай Николов, който е бил на второ място след Станиславова на местните избори през 2019 г., и на юриста и общински съветник от „Демократична България" Борис Милчев, не получиха нужните гласове.

Съветниците възложиха на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова да назначи и. д. кмет на „Красно село“, който да управлява до 6 април т. г. След това, членовете на СОС ще предприемат трета процедура по избор на кмет на района.

„Район „Красно село" беше в тъма, сега е в мъгла". Така коментира в ефира на bTV Radio решението на общинските съветници Цанко Донков от гражданската организация „Район Красно село-инициативност и решения за бъдещето“. По думите му, проблемите на жителите на района остават нерешени над 1400 дни.

Сред тях е течащият покрив на физкултурния салон на 80 ДГ в кв. Хиподрума, който е в „плачевно състояние" заради теч. „Повече от половината таван е компрометиран и той се разпада. Има проблеми вече и по стените. Там е катастрофално, а детската градина е оставена на самотек", посочи Донков.

Разходи за вода в размер на 100 хил.лв за една календарна година са натрупани от 142 СУ, в чийто двор постоянно тече вода. „Отговорността трябва да бъде търсена от бившата кметица. Това са пари, отпуснати целево за извършване на ремонтна дейност, който да разреши проблема", подчерта Цанко Донков.

„Успяхме да обновим няколко детски площадки- „Сухото езеро" при „Пирогов". Със съдействието на Столична община бе осигурена катерушка, обновихме оградата около площадката, засадихме дървета, подновихме пейките", добави той.

Мащабна акция за почистване на 36 СУ „Максим Горки" освободи двора на учебното заведение от отпадъци, трева и листна маса.

Цанко Донков коментира и възможността за разширяване на довеждащия транспорт, планиран за район "Витоша", който да влиза във вътрешнокварталните улици на кварталите „Борово" и „Белите брези".



Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Цанко Донков от гражданската организация „Район Красно село-инициативност и решения за бъдещето“ в звуковия файл: