На 13 май 2025г. Централната минерална баня в София навършва 113 години. По този повод предстоят празнични прояви от 19.00 ч. на площад "Бански" 1 с участието на певци, музиканти, артисти, като ще се проведе и уъркшоп "Рисунка за банята", които ще участват в конкурс за организиране на изложба за Централна минерална баня. Събитието се организира с подкрепата на Столична община- район "Оборище".

Има ли бъдеще за минералните бани в София и страната? Ще се върне ли предназначението на Банята в центъра на столицата? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ваня Кашлакева - член на УС на Българската асоциация за термално наследство: