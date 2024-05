Дни преди официалното откриване на обновените Централни хали, в София бе представена концепцията за развитие на част от пространството в емблематичната сграда като градска сцена за култура, изкуства и наука.

Отделно от възстановената функция на сградата като „покрит пазар“, в сутерена с археологическото наследство от древна Сердика, предстои да бъде разработен културен календар с музикални, сценични, изящни и визуални изкуства. Част от него ще бъде и специална селекция от медийни събития. Фокус в програмата ще са образователните теми, свързани с културното наследство на София и района около Централни хали, изкуствата и културата с превес на младите и изгряващи артисти, кулинарната култура, свързана исторически със сградата и квартала, и детската програма, която ще се развива съвместно с най-голямата книжарница за детски книги, създадена в сутерена.

“С реализирането на проект „Централни хали“ ние не само изпълнихме поетия ангажимент към обществото, възстановявайки безценната сграда, но го надхвърляме, превръщайки част от пространството в градска сцена за култура, изкуства и образователни проекти. С голямо вълнение инвестираме в развиването на нова градска сцена, като амбицията ни е да я развиваме и надграждаме с богата културна програма, отворена към градски изпълнители и различни артистични формати“. Това подчерта Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ в Kaufland България.

Специално свикан Обществен съвет от доказани експерти с отношение към градската среда и културата ще съблюдава за изпълнение на целите – а именно – налагането на сцена „Централни хали“ като част от градската културна идентичност. В обществения съвет са включени 6 участника, като председател е проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова (УАСГ). Останалите членове са доц. д-р Венета Ханджийска (Регионален исторически музей – София), Константин Вълков (журналист), Даниел Ненчев (журналист), Петър Димитров (AtoJazz) и Стефан Огнянов (Sofia Free Tour).

“Паметникът на културата не са само фасадите, а цялата архитектурно-художествена композиция, която носи в себе си духа на времето." сподели проф. Кандулкова по време на представянето. "В случая с Централни Хали бизнесът мъдро е осъзнал, че културната ценност дава качества, които го правят уникален. Целта е хората да започнат да отиват в Халите, защото имат среща, за да опознават историята и културата. Това е един успешен модел за опазване и социализиране на културното наследство, именно когато всички по веригата са щастливи.“

"Започнахме партньорство с Kaufland преди две години във връзка със социализацията на археологията в сутерена на Централни хали”, разказва за проекта директорът на Регионалния исторически музей- София доц. Венета Янкулова-Ханджийска. “В хода на процеса открихме в нашия архив много истории, кадри и материали, които сега ще бъдат представени в новата зона за история и археология на София и ще станат обществено достъпни. Затова работихме по проекта с голям екип, и с много ентусиазъм създадохме концепция за експониране и социализиране на пространството. Вярваме, че в Централни хали археологията може да стане част от нашия живот, за да предаваме знанията за миналото на поколенията по естествен начин. С желание се включвам и в следващата фаза от обживяването на сградата като сцена за изкуство и събития, за да станат Халите достойна част от културния живот в града.

Сцена „Централни хали“ открива с предварително планирана програма по приоритетните теми за месеците юни, юли и август, но за да наложи по-либерален механизъм за ползване на новото културно пространство, ще се провежда ежегодна отворена покана. Тя е насочена към артисти и културни мениджъри и ще събира предложения за събития, провеждани на сцена „Централни хали“ от есента на 2024 г. Проектите трябва да отговарят на едно или повече от четирите приоритетни направления за развитие на Централни хали като културна дестинация, а одобрените предложения ще получават безвъзмездно ползване на сцената и техническо обезпечаване, позициониране в медиите и приходи от продажба на билети. Предложенията ще бъдат оценявани от Обществения съвет и трите проекта с най-висок брой точки ще получават и допълнителна финансова подкрепа в размер на 5000 лв. Откритата покана ще е отворена за кандидатури до 15.07.2024 г.

Още информация за сцената, концепцията и отворената покана, както и всички предстоящи новини за културната програма на Централни хали ще бъдат публикувани текущо на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.

