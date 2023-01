Макар вятърът да създава сериозни проблеми днес, лошото време тепърва предстои.

„Не е настъпило време за успокоение. Синоптичната обстановка, която определя този вятър, се запазва и през следващите 36 часа. Очакваме през тази нощ и утре до обяд още по-силни пориви на вятъра, особено в Предбалкана в районите, чувствителни на фион.“ – прогнозира пред bTV Radio дежурният синоптик в НИМХ Красимир Стоев.

Той добави, че до края на деня остава в сила предупреждението с червен код за много опасно време в областите Враца и Монтана, а през следващото денонощие – в червено са и областите Ловеч, Габрово и Велико Търново, с възможни пориви на южния вятър до 35 м/с. В София – град, София – област, Кърджали, Хасково, Разград, Търговище и Видин за утре е в сила оранжев код за опасно време с пориви до 29 м/с. За сравнение днес вятърът, който нанесе значителни щети в района на Враца е духал със скорост 30 м/с, в София – със 17 м/с. Към 14 ч. най-топло е било в Севлиево – 22 градуса.

Утре температурите ще са с градус-два по-високи, до 23 градуси, близо до абсолютните максимуми за януари, съобщи още Красимир Стоев. Той коментира очакваната рязка промяна във времето: „След изтеглянето на циклона над страната ще нахлува студен въздух. Още утре късно вечерта ще започнат валежи в Северозападните райони. В петък ще вали над цялата страна, а в Западна и Южна България се очакват значителни количества, не са изключени и гръмотевици. Със застудяването в следващите дни дъждът ще преминава в сняг.“

До 14 ч. в София са получени над 40 сигнала за паднали дървета и клони в парковете и градините, по булевардите и улиците, в дворове на училища и детски градини, съобщи пред bTV Radio Димитър Данчев, директор на дирекция „Зелена система“ на Столична община.

„Над девет екипа са на терен с приоритет пътища и учебни заведения. По над 69 сигнала работят дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и столичната пожарна, включително за паднали билбордове и огради, над 130 сигнала са подадени на телефон 112. На терен по нареждане на кмета Йорданка Фандъкова са и сметопочистващите фирми. Градският транспорт се движи по график. Най-силно е бил усетен вятърът в районите „Витоша“, „Лозенец“ и „Илинден“.“ – обобщи Димитър Данчев пред bTV Radio. Той прогнозира, че ако няма значителна промяна във времето, щетите ще се отстраняват до края на седмицата, а сигналите, подадени до момента, ще се обработят до 2 – 3 дни.

„Първо обезопасяваме мястото, след това фирмите събират нарязаните дървета и ги извозват до инсталацията за преработка.“ – каза той за технологията за разчистване на паднало дърво. И отново предупреди строителните обекти да бъдат огледани, а фирмите да обърнат внимание на търговските и рекламните елементи на своите обекти.

Интервю на Светослав Николов: